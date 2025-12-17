Valdarno aretino al via la nuova programmazione socio-sanitaria

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Valdarno aretino si prepara a implementare la nuova programmazione socio-sanitaria, dopo l'approvazione dell'atto di indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci e dell'Asl Toscana Sud Est. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi e migliorare l'assistenza sul territorio, segnando un importante passo avanti nella pianificazione della salute locale.

valdarno aretino al via la nuova programmazione socio sanitaria

© Lanazione.it - Valdarno aretino, al via la nuova programmazione socio-sanitaria

Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Conferenza dei Sindaci e Asl Toscana sud est approvano l’atto di indirizzo per il Piano Integrato di Salute (PIS). La Conferenza dei Sindaci del Valdarno aretino e l ’Asl Toscana sud est hanno approvato, il 28 novembre scorso, l’atto di indirizzo per la definizione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) della Zona distretto che comprende i Comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. Prende dunque avvio la fase operativa della programmazione socio-sanitaria che andrà a definire priorità e interventi da realizzare a livello zonale, da far confluire nel PISPIZ (Piano di Inclusione Zonale) 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Valtiberina, al via la nuova programmazione socio-sanitaria

Leggi anche: Abruzzo Insieme sulla nuova programmazione della sanità: "Un diktat per le Asl e l'ammissione del fallimento"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Apertura della nuova filiale di Figline Valdarno

Video Apertura della nuova filiale di Figline Valdarno

valdarno aretino via nuovaValdarno aretino, al via la nuova programmazione socio-sanitaria - Conferenza dei Sindaci e Asl Toscana sud est approvano l’atto di indirizzo per il Piano Integrato di Salute (PIS) ... lanazione.it

“RagazzInsieme: alimenti-amo la salute”: al via in Valdarno la nuova edizione del progetto di educazione tra pari su salute e sani stili di vita - Avviato stamattina il primo intervento di formazione ai formatori nell’ambito del progetto realizzato da ASL Toscana sud est e Calcit Valdarno Si è avviata oggi 19 novembre, con una prima lezione ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.