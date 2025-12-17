Valdarno aretino al via la nuova programmazione socio-sanitaria

Il Valdarno aretino si prepara a implementare la nuova programmazione socio-sanitaria, dopo l'approvazione dell'atto di indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci e dell'Asl Toscana Sud Est. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi e migliorare l'assistenza sul territorio, segnando un importante passo avanti nella pianificazione della salute locale.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Conferenza dei Sindaci e Asl Toscana sud est approvano l'atto di indirizzo per il Piano Integrato di Salute (PIS). La Conferenza dei Sindaci del Valdarno aretino e l 'Asl Toscana sud est hanno approvato, il 28 novembre scorso, l'atto di indirizzo per la definizione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) della Zona distretto che comprende i Comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. Prende dunque avvio la fase operativa della programmazione socio-sanitaria che andrà a definire priorità e interventi da realizzare a livello zonale, da far confluire nel PISPIZ (Piano di Inclusione Zonale) 2026.

