Vado in Galizia alla faccia di chi mi vuole male | Fabio Ravezzani dice addio a Telelombardia

Fabio Ravezzani annuncia il suo addio a Telelombardia, dove ricopriva il ruolo di responsabile dello sport. Dopo oltre vent'anni nel gruppo Mediapason, il giornalista intraprende una nuova strada, lasciando un segno importante nel panorama televisivo lombardo e nazionale.

Il giornalista Fabio Ravezzani lascerà a fine 2026 il suo incarico di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, chiudendo una carriera di più di 20 anni nel gruppo televisivo lombardo. “Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”, ha svelato Ravezzani a Italia Oggi. Il giornalista, 65 anni, dirà dunque addio a un polo televisivo locale quotato e considerato nel mondo del giornalismo sportivo negli ultimi 40 anni e che comprende Antenna Tre, Telelombardia, Top Calcio e Videogruppo, trasmettendo anche in Piemonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

