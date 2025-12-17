Un nuovo personaggio animale prende vita nella campagna di sensibilizzazione sui vaccini Covid: “Il Vaccinat”, una bambola-medico con mascherina e strainoculato, che urla contro i “no vax”. Con un tono ironico e provocatorio, il video mira a promuovere l’importanza della vaccinazione attraverso un’immagine simbolica e coinvolgente in vista delle festività natalizie.

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, “a Natale arriva ‘Il Vaccinat’, medico bambola con mascherina e strainoculato che urla contro i 'no vax'” – VIDEO AI

La voce narrante introduce il personaggio come segue: “Arriva il vaccinato, il nuovo eroe della scienza, dotato di mascherina e di ogni tipo di vaccino. Premi la sua testa e scopri cosa grida alla comunità. ‘È colpa dei coglioni che non si sono vaccinati’. Con funzione parlante e tanto carattere, Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Influenza nei bambini, i pediatri: «Sono gli "untori" dei nonni, sì al vaccino ma non contro il Covid. No agli antibiotici». Quando arriva il picco

Leggi anche: Vaccino anti-Covid causa paralisi, arriva la conferma. Scatta il maxi risarcimento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Covid, vaccini quasi pronti ma c'è incertezza sulle regole di Natale per gli spostamenti

Vaccino Coronavirus: quando arriva in Italia? Ecco chi riceverà le prime dosi disponibili - Di pari passo emergono quindi le domande correlate: quando arriverà un vaccino sicuro in Italia? disabili.com

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - tg24.sky.it

Chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 ha un rischio minore di morte I dati mostrano che, anziché aumentare i rischi a lungo termine, questi vaccini sono collegati a una diminuzione della mortalità in un arco di quattro anni dal picco dell - facebook.com facebook