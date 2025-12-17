Vacanze in Spagna e buoni da Bulgari | inchiesta concorsopoli scuote la polizia italiana
Un'inchiesta della Procura di Roma ha portato alla luce un presunto sistema di favoritismi nei concorsi della polizia di Stato, coinvolgendo medici compiacenti, buoni Bulgari e viaggi in Costa Brava. Il caso, denominato concorsopoli, sta scuotendo le forze dell’ordine italiane e sollevando interrogativi sulla trasparenza delle procedure di selezione.
Scoppia il caso concorsopoli nella polizia di Stato: l’inchiesta della Procura di Roma ipotizza favori nei concorsi, con medici compiacenti, buoni Bulgari e viaggi in Costa Brava. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vacanze in Spagna e buoni da Bulgari: inchiesta concorsopoli scuote la polizia italiana - Scoppia il caso concorsopoli nella polizia di Stato: l'inchiesta della Procura di Roma ipotizza favori nei concorsi, con medici compiacenti, buoni Bulgari
Concorsopoli nella polizia di Stato: buoni da Bulgari e viaggi in Spagna per favorire l'accesso al corpo. Indagato il segretario generale del Siulp - Un' inchiesta per corruzione e falso alla quale lavorano la polizia stessa insieme alla Guardia di Finanza, su delega della Procura di Roma. roma.corriere.it
