Va via di casa per un mese torna e aggredisce i familiari | arrestato 21enne per maltrattamenti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pisa per maltrattamenti familiari. Dopo aver lasciato la casa per un mese, è tornato e ha aggredito i familiari, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine nella notte del 14 dicembre.

© Pisatoday.it - Va via di casa per un mese, torna e aggredisce i familiari: arrestato 21enne per maltrattamenti

Nella notte del 14 dicembre, intorno all'una, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa sono intervenuti dopo una chiamata al 112 per arrestare un giovane di 21 anni con l'accusa di maltrattamenti contro familiari.Secondo quanto si apprende, l'operazione è scattata presso l'abitazione dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

