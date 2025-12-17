Va via di casa per un mese torna e aggredisce i familiari | arrestato 21enne per maltrattamenti

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pisa per maltrattamenti familiari. Dopo aver lasciato la casa per un mese, è tornato e ha aggredito i familiari, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine nella notte del 14 dicembre.

© Pisatoday.it - Va via di casa per un mese, torna e aggredisce i familiari: arrestato 21enne per maltrattamenti Nella notte del 14 dicembre, intorno all'una, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa sono intervenuti dopo una chiamata al 112 per arrestare un giovane di 21 anni con l'accusa di maltrattamenti contro familiari.Secondo quanto si apprende, l'operazione è scattata presso l'abitazione dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari: 21enne in caecere Leggi anche: Catania, irrompe in casa della ex e la aggredisce: arrestato 31enne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Måneskin - Torna a casa Treviso, torna a casa dopo un mese e la trova occupata da 3 persone: «Ci hanno dormito per tre giorni, spariti dei gioielli» - Erano qualcosa di più: veri e propri occupanti abusivi di una casa a Conegliano Veneto, nel Trevigiano. corrieredelveneto.corriere.it Via Vanzolini, finalmente si torna a casa: ok del sindaco dopo il rogo di metà luglio - Da oggi, dopo quattro lunghi mesi, le famiglie del condominio al civico 18 di via Vanzolini dichiarato dai vigili del fuoco inagibile dopo il rogo del 16 luglio scorso, ... corriereadriatico.it “E allora bentornati a casa .” È passato un mese. Un mese di attese, viaggi, battaglie lontano dal nostro palazzo. Ora però il tempo è finalmente finito. Si riaccendono le luci dell’Infodrive Arena. Si rialza il volume dei cuori NEXT MATCH Infodri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.