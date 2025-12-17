Va a piedi in autostrada | travolto e ucciso

Un tragico incidente sull'autostrada A12 tra Tarquinia e Roma ha causato la morte di un uomo, travolto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione per la sicurezza sulla strada.

