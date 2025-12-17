Va a piedi in autostrada | travolto e ucciso

17 dic 2025

Un tragico incidente sull'autostrada A12 tra Tarquinia e Roma ha causato la morte di un uomo, travolto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione per la sicurezza sulla strada.

Tragico incidente sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Un uomo, che si trovava a piedi sulla carreggiata, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito. L'investimento è avvenuto nella serata di martedì 16 dicembre all'altezza del chilometro 71, nel territorio di Tarquinia, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it

MORTE IN AUTOSTRADA

piedi autostrada travolto uccisoPedone travolto e ucciso sull’autostrada - TARQUINIA – Stava attraversando l’autostrada a piedi quando è stato travolto e ucciso da un’auto in transito. civonline.it

Cammina a piedi sull’autostrada, viene travolto da un’auto in corsa: morto sul colpo - Un uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull’autostrada A12 Tarquinia- fanpage.it

