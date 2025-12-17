Va a piedi in autostrada | travolto e ucciso
Un tragico incidente sull'autostrada A12 tra Tarquinia e Roma ha causato la morte di un uomo, travolto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione per la sicurezza sulla strada.
Tragico incidente sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma. Un uomo, che si trovava a piedi sulla carreggiata, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito. L'investimento è avvenuto nella serata di martedì 16 dicembre all'altezza del chilometro 71, nel territorio di Tarquinia, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: A piedi sull'autostrada, uomo travolto e ucciso da un'auto in corsa
Leggi anche: Camionista 46enne travolto e ucciso da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete «Era in un'area dove non poteva stare a piedi»
MORTE IN AUTOSTRADA
Pedone travolto e ucciso sull’autostrada - TARQUINIA – Stava attraversando l’autostrada a piedi quando è stato travolto e ucciso da un’auto in transito. civonline.it
Cammina a piedi sull’autostrada, viene travolto da un’auto in corsa: morto sul colpo - Un uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull’autostrada A12 Tarquinia- fanpage.it
Camminava sulla carreggiata dell'autostrada A12 quando è stato investito da un'automobile in transito. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.