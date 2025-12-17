Utilizzo prolungato di contratti a termine arriva un maxi risarcimento per un insegnante di religione
Un caso giudiziario ha portato a un maxi risarcimento per un insegnante di religione, evidenziando l'importanza della tutela dei diritti del personale scolastico. La sentenza rappresenta un precedente rilevante contro l'utilizzo prolungato di contratti a termine nel settore educativo, rafforzando la protezione dei docenti di religione e contribuendo a definire i limiti delle pratiche contrattuali.
"Un significativo successo giudiziario rafforza la tutela dei diritti del personale della scuola e, in particolare, dei docenti di religione". Così Cisl Scuola dopo che, oggi, l’avvocato del sindacato Veronica Pepoli, ha ottenuto una sentenza favorevole che riconosce a un docente di religione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Dal riconoscimento della Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine: le nuove tutele dei precari. DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli (Anief) LIVE Giovedì 9 ottobre alle 17:00
Ravenna, “troppi contratti a termine”: prof di religione risarcito con oltre 70mila euro - Un insegnante di religione di Ravenna, assunto con troppi e non conformi contratti a tempo determinato, avrà un risarcimento di oltre 70. corriereromagna.it
