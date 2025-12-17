Usa Trump rende omaggio alle salme dei militari uccisi in Siria

Donald Trump ha reso omaggio ai militari e al civile statunitense vittime di un brutale attacco in Siria. Un gesto di rispetto e solidarietà per coloro che hanno sacrificato la vita in nome della sicurezza nazionale. La triste perdita ricorda il prezzo della pace e dell’impegno internazionale.

© Lapresse.it - Usa, Trump rende omaggio alle salme dei militari uccisi in Siria Donald Trump ha reso omaggio ai due membri della Guardia Nazionale dell'Iowa e a un civile statunitense uccisi sabato in un attacco in Siria. Il presidente si è recato alla base aerea di Dover, nel Delaware, mercoledì per assistere al solenne trasferimento delle salme alle loro famiglie. Il sergente Edgar Brian Torres-Tovar e il sergente William Nathaniel Howard, entrambi dell'Iowa, facevano parte delle centinaia di truppe statunitensi inviate nella Siria orientale nell'ambito della coalizione che combatte l'Isis. Nell'attacco è rimasto ucciso anche Ayad Mansoor Sakat, un interprete civile statunitense originario del Michigan.

