Le recenti inondazioni record nello Stato di Washington hanno provocato danni significativi, con conseguenze devastanti per le comunità locali. La situazione rimane complessa, poiché le stime definitive sono ancora in fase di elaborazione. Preoccupano le previsioni di ulteriori piene, frane e blackout, che potrebbero aggravare ulteriormente l’emergenza.

© Lapresse.it - Usa, i gravi danni delle inondazioni record nello Stato di Washington

I danni causati dalle inondazioni record nello Stato americano di Washington sono ingenti e la loro reale entità è ancora da quantificare, mentre sono previste nuove piene, frane e blackout. Lo ha dichiarato nelle scorse ore il governatore Bob Ferguson. Riprese aeree mostrano abitazioni e interi quartieri sommersi nella città di Pacific, dopo oltre una settimana di piogge intense che hanno colpito l’area. Una serie di tempeste provenienti da sistemi meteorologici estesi sull’oceano Pacifico ha scaricato fino a quasi 60 centimetri di pioggia in alcune zone delle Cascade Mountains. L’eccezionale quantità d’acqua ha fatto straripare i fiumi ben oltre gli argini, costringendo le autorità a effettuare più di 600 operazioni di soccorso in 10 Contee. 🔗 Leggi su Lapresse.it

