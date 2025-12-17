USA | divieto di ingresso negli Stati Uniti Trump estende la limitazione ad altri 20 paesi ecco quali

L’amministrazione Trump ha annunciato l’estensione del divieto di ingresso negli Stati Uniti a 20 nuovi paesi, rafforzando le restrizioni migratorie. Questa misura si inserisce in un contesto di politiche volte a limitare l’immigrazione, rappresentando un’ulteriore evoluzione delle strategie adottate negli ultimi anni. Ecco i dettagli sui paesi coinvolti e le implicazioni della decisione.

L’amministrazione Trump ha esteso la limitazione di ingresso negli Stati Uniti ad altri 20 paesi. Il tentativo di bloccare l’immigrazione non è recente. Nel suo primo mandato avvenuto nel 2017, infatti, aveva già tentato di limitare l’ingresso ai cittadini di vari paesi a maggioranza musulmana. Divieto eliminato immediatamente da Joe Biden, il suo successore. L’ampliamento del divieto rischia di generare preoccupazioni e opposizione da parte dei critici. Ecco di seguito i paesi coinvolti. La limitazione è per la sicurezza nazionale?. Il Travel Ban annunciato da Trump inseriva un divieto di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 12 paesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump ha allargato il divieto di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di altri paesi - Il presidente Donald Trump ha aggiunto altri paesi alla lista di quelli i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti: il divieto riguarda Burkina Faso, Mali, Niger, Laos, Sierra Leone, Siria ... ilpost.it