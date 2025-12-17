Urso e il Libro Bianco che non c’è | lo Stato Stratega senza strategia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio del Libro Bianco, annunciato come passo fondamentale per la strategia nazionale, si è trasformato in un mistero. Dopo il cambio di nome e le promesse, il documento tanto atteso sembra essere scomparso nel nulla. Un'analisi sullo stato attuale di questa iniziativa e sulle implicazioni di un'assenza di strategia chiara da parte dello Stato.

urso e il libro bianco che non c8217232 lo stato stratega senza strategia

© Ilfoglio.it - Urso e il Libro Bianco che non c’è: lo Stato Stratega senza strategia

Il Libro Verde doveva diventare Libro Bianco, ma ora è un giallo: nessuno sa che fine. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025, chi è stato eliminato: Fialdini e D’Urso vincono la serata

Leggi anche: "Un monumento di carta", martedì 21 ottobre presentazione del libro di De Luna e Giuva all'Archivio di Stato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

urso libro bianco c8217232Urso e il Libro Bianco che non c'è: lo Stato Stratega senza strategia - Il Libro Verde doveva diventare Libro Bianco, ma ora è un giallo: nessuno sa che fine abbia fatto. ilfoglio.it

Urso, libro bianco made in Italy 2030 è nostro piano industriale - C'è "un piano industriale che col concorso di tutti stiamo cercando di elaborare e che presenteremo in Parlamento e al Paese nei prossimi mesi" e questo piano è rappresentato dal "libro bianco made in ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.