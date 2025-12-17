Urso e il Libro Bianco che non c’è | lo Stato Stratega senza strategia
L'annuncio del Libro Bianco, annunciato come passo fondamentale per la strategia nazionale, si è trasformato in un mistero. Dopo il cambio di nome e le promesse, il documento tanto atteso sembra essere scomparso nel nulla. Un'analisi sullo stato attuale di questa iniziativa e sulle implicazioni di un'assenza di strategia chiara da parte dello Stato.
Il Libro Verde doveva diventare Libro Bianco, ma ora è un giallo: nessuno sa che fine. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025 classifica terza puntata 11 ottobre 2025, chi è stato eliminato: Fialdini e D’Urso vincono la serata
Leggi anche: "Un monumento di carta", martedì 21 ottobre presentazione del libro di De Luna e Giuva all'Archivio di Stato
Urso e il Libro Bianco che non c'è: lo Stato Stratega senza strategia - Il Libro Verde doveva diventare Libro Bianco, ma ora è un giallo: nessuno sa che fine abbia fatto. ilfoglio.it
Urso, libro bianco made in Italy 2030 è nostro piano industriale - C'è "un piano industriale che col concorso di tutti stiamo cercando di elaborare e che presenteremo in Parlamento e al Paese nei prossimi mesi" e questo piano è rappresentato dal "libro bianco made in ... ansa.it
Rai 1, Porta a Porta, Barbara D’Urso e in background un albero di Natale. Era dicembre 2010, Barbara promuoveva il suo libro “Più forti di prima”. Quindici anni dopo, Barbara D’Urso, #portaaporta , un albero di Natale e lei è PIÙ FORTE DI PRIMA. x.com
La squadra di Turrini, rinforzata da Urso e trascinata dalla tripletta di Cavaliere, si allontana dai playout. Under 17 k.o. con il Pisa. Under 15 sconfitta nel derby dell’Enza, ora testa al Cesena. Risultati, marcatori, e i prossimi impegni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.