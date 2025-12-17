Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 17 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le anticipazioni e le news di oggi, 17 dicembre 2025, su Uomini e Donne. La puntata in streaming, disponibile su Witty TV, vede protagonisti il Trono Over e il Trono Classico. Segui la diretta di questa giornata su Canale 5 per scoprire le ultime novità e sviluppi delle storie dei protagonisti del programma.

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (17 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  mercoledì 17 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Mario chiede spiegazioni a Barbara: il confronto coinvolge anche Gemma e gli opinionisti Gianni e Tina. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista ha baciato nuovamente Ernesto scatenando la gelosia di Federico. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 17 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

