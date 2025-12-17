Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 17 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi, 17 dicembre 2025, su Uomini e Donne. La puntata in streaming, disponibile su Witty TV, vede protagonisti il Trono Over e il Trono Classico. Segui la diretta di questa giornata su Canale 5 per scoprire le ultime novità e sviluppi delle storie dei protagonisti del programma.

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (17 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 17 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Mario chiede spiegazioni a Barbara: il confronto coinvolge anche Gemma e gli opinionisti Gianni e Tina. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista ha baciato nuovamente Ernesto scatenando la gelosia di Federico. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 17 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne del 16/12/25: un bacio, un abbandono e una dichiarazione d’amore - Dopo la scorsa puntata, invece, Cristiana ha un crollo perché non apprezza le parole e i comportamenti di Ernesto. ilvicolodellenews.it

