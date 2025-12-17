Università Sport Imprese | funziona il patto per valorizzare il territorio tramite eventi sportivi e management

Il 16 dicembre a Bergamo è stato presentato il successo della seconda edizione di SPORTOUR, un percorso di formazione che integra sport, università e imprese. Promosso dalla SdM dell’Università degli Studi di Bergamo, il corso si focalizza sul management sportivo e sulla valorizzazione del territorio attraverso eventi e collaborazioni strategiche.

Sono stati presentati mercoledì 16 dicembre nella sede di Confindustria Bergamo, i risultati della seconda edizione del corso di perfezionamento SPORTOUR, incentrato sul management dello sport e la sua relazione con le imprese e il territorio, proposto da SdM – Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo, su iniziativa di Giovanni Fassi, A.D. di Fassi Gru SpA, in collaborazione con Confindustria Bergamo, Servizi Confindustria Bergamo e il CUS – Centro Universitario Sportivo. L'obiettivo è dotare i giovani di nuove competenze trasversali sul management degli eventi sportivi, attraverso il coinvolgimento di un team interdisciplinare e la forte relazione con aziende legate al mondo dello sport, così come di realtà associative, sociali e istituzionali del territorio.

