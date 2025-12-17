Università di Perugia il professor Filippo De Angelis tra gli scienziati più citati al mondo

Il professor Filippo De Angelis dell'Università di Perugia è stato inserito per l'ottavo anno consecutivo nella lista degli

Un professore dell'Unipg nella lista degli scienziati più citati al mondo. Filippo De Angelis, docente del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia è stato inserito per l'ottavo anno consecutivo nella lista degli "Highly Cited Scientists" da Clarivate Analytics. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

