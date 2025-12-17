Università di Perugia il professor Filippo De Angelis tra gli scienziati più citati al mondo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Filippo De Angelis dell'Università di Perugia è stato inserito per l'ottavo anno consecutivo nella lista degli

Immagine generica

Un professore dell'Unipg nella lista degli scienziati più citati al mondo. Filippo De Angelis, docente del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia è stato inserito per l'ottavo anno consecutivo nella lista degli "Highly Cited Scientists" da Clarivate Analytics. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Università: il professor Luca Heltai tra l’1 per mille di scienziati più citati e influenti al mondo

Leggi anche: Il professor Claudio Vicini tra i migliori scienziati al mondo secondo la classifica Stanford–Elsevier

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.