Università di Bergamo e Heritage International Institute un progetto su paesaggi transnazionali patrimoni plurali e comunità

È iniziata lunedì 15 dicembre la seconda edizione dell’International Heritage School, un progetto che coinvolge l’Università di Bergamo e Heritage International Institute. L’iniziativa si concentra su paesaggi transnazionali, patrimoni plurali e comunità, promuovendo il dialogo tra diverse culture e studi sul patrimonio in un contesto globale e locale.

Bergamo. Ha preso avvio lunedì 15 dicembre la seconda edizione dell' International Heritage School, promossa dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e dal Dottorato in Landscape Studies for Global and Local Challenges dell' Università degli studi di Bergamo, in collaborazione con l'Heritage International Institute. L'edizione di quest'anno, dal titolo " Transnational Landscapes, Plural Heritage(s) and Communities ", si sviluppa in continuità con la Scuola inaugurale del 2024, durante la quale è stato siglato il protocollo d'intesa tra le due istituzioni per la promozione e la diffusione internazionale dei patrimoni culturali materiali e immateriali.

