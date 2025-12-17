Uniti per trasporti aerei sostenibili
A Roma si è concluso il 4° congresso della Fondazione Pacta, dedicato alla decarbonizzazione del trasporto aereo. Con il tema «Gate to sustainability – boarding for net zero», l’evento ha riunito esperti e stakeholder per discutere soluzioni e strategie volte a rendere il settore più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
A Roma si è concluso il 4° congresso annuale della Fondazione Pacta–Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, dal titolo «Gate to sustainability – boarding for net zero». L'evento ha riunito istituzioni, imprese, operatori della filiera aeroportuale, mondo finanziario e accademico per un confronto sulle sfide e sulle opportunità della transizione energetica del trasporto aereo, con l'obiettivo di accompagnare il settore verso il raggiungimento degli obiettivi Net Zero. Il congresso si è aperto con l'intervento introduttivo di Veronica Pamio, dg di Fondazione Pacta, e con i saluti istituzionali del Presidente Enac e del Comitato istituzionale della Fondazione, Pierluigi Di Palma, che ha dichiarato: «La neutralità climatica entro il2050 è un obiettivo imprescindibile che richiede un impegno condiviso tra istituzioni e una forte sinergia tra pubblico e privato, nella quale Enac svolge un ruolo di mediazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
