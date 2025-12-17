Un' immagine che per secoli è stata una sfida per l' arte

L'immagine della Madonna incinta nel presepe del Vaticano svela un aspetto poco esplorato dell'iconografia cristiana, spesso evitato o trattato con cautela. Questa rappresentazione, che per secoli ha rappresentato una sfida artistica, apre una riflessione sulla percezione della maternità e della figura di Maria all’interno della tradizione religiosa.

La presenza della Madonna incinta nel presepe del Vaticano accende un faro sulla rappresentazione di questo tema che l’iconografia cristiana ha sempre maneggiato con i guanti. Gli artisti avevano un triplice problema: mostrare l’evento storico e teologico dell’Incarnazione, raffigurare Maria da sola (pur essendo l’annuncio un evento “dialogico”) e, infine, rendere la gravidanza il fulcro della composizione senza scadere in riferimenti sessualmente volgari o inappropriati. Il vertice di questa rappresentazione pittorica è stato raggiunto da Piero della Francesca: nella celebre Madonna del Parto di Monterchi (1455-1465 circa) è stato capace di sintetizzare cristianesimo e Umanesimo, sebbene il delizioso precedente firmato da Nardo di Cione, la Madonna del Parto e donatore (metà del XIV secolo, Museo Bandini, Fiesole, Firenze) raggiunga eguali vette di qualità e significati, a partire dal simbolo della cinta dipinta sopra la pancia di Maria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

