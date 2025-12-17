Unicoop Firenze e rete Pas nuova alleanza per la salute del territorio

Unicoop Firenze e Rete Pas uniscono le forze in una nuova alleanza per promuovere la salute nel territorio fiorentino. L'iniziativa, annunciata il 17 dicembre 2025, prevede l'introduzione di servizi sanitari innovativi e agevolazioni dedicate alla prevenzione e alla cura, offrendo ai soci un supporto concreto per il loro benessere.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Nuovi servizi sanitari e agevolazioni per la prevenzione e la cura dedicate ai soci di Unicoop Firenze. Le novità sono state presentate questa mattina nel corso di un incontro ospitato nella sala soci del Coop.fi di Ponte a Greve, alla presenza di Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Mario Pacinotti, presidente della rete PAS, e Marida Bolognesi, in rappresentanza della direzione regionale Anpas Toscana. Dopo la collaborazione già avviata sul territorio di Empoli con la locale Misericordia, l'incontro ha segnato il lancio della nuova partnership tra Unicoop Firenze e la rete PAS, la rete di ambulatori no-profit attiva in Toscana.

