Unicoop Firenze e Rete Pas lanciano una nuova partnership con vantaggi riservati ai soci

Unicoop Firenze e Rete Pas annunciano una nuova partnership dedicata ai soci, offrendo vantaggi esclusivi nel settore sanitario e della prevenzione. Un'iniziativa pensata per migliorare il benessere dei soci attraverso servizi innovativi e agevolazioni dedicate. Durante l’incontro di oggi, sono state illustrate le opportunità che questa collaborazione porterà, rafforzando l’impegno di Unicoop Firenze nel prendersi cura della comunità e dei propri iscritti.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Nuovi servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze, nell'ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura: queste le novità presentate questa mattina, nell'incontro che si è tenuto presso la sala soci del Coop.fi di Ponte a Greve, alla presenza di Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Mario Pacinotti, presidente Rete PAS, e Marida Bolognesi, rappresentante direzione regionale Anpas Toscana. Dopo la collaborazione già lanciata sul territorio di Empoli con la locale Misericordia, nell'incontro di questa mattina è stata presentata la nuova partnership fra Unicoop Firenze e la Rete PAS, la rete di ambulatori del no-profit in Toscana: un accordo che nasce per garantire prestazioni sanitarie con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci.

