Unicoop Etruria | Piena disponibilità al dialogo e alla condivisione dei passaggi con i sindacati
Unicoop Etruria si mostra aperta al dialogo e alla condivisione con i sindacati, a meno di 24 ore dallo sciopero indetto per domani. La protesta, promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dell’Umbria, nasce in risposta all’annuncio di possibile cessione o chiusura di 24 negozi della rete vendita. La situazione rimane delicata, con le parti che cercano di trovare un confronto costruttivo.
A meno di 24 ore dalla sciopero previsto per domani, giovedì 18 dicembre, indetto da Filcams Cgil Umbria Perugia e Terni, Fisascat Cisl Umbria e Uiltucs Uil Umbria in seguito all'annuncio fatto da Unicoop Etruria circa la “cessione o chiusura di 24 negozi della rete vendita, di cui 12. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. La denuncia dei sindacati: "Pressioni sui lavoratori da parte dei capinegozio"
Leggi anche: Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. Avs con i sindacati: "Il nostro più totale sostegno"
Unicoop Etruria: "Piena disponibilità al dialogo e alla condivisione dei passaggi previsti con i sindacati" - Unicoop Etruria ritiene doveroso fornire alcuni elementi di chiarezza verso i Soci, i lavoratori e comunità dei territori in cui opera. msn.com
Unicoop Etruria, Fabiani: "Scongiurare scelte che danneggiano il lavoro" - “Chiediamo che si riapra un vero confronto con le organizzazioni sindacali: se le parti lo vorranno siamo pronti ad ospitare il confronto anche in sede ... gonews.it
I tagli di Unicoop Etruria toccano Superconti a Todi - Il recente annuncio da parte di Unicoop Etruria – che prevede la chiusura del punto vendita Superconti a Todi e di altri esercizi in Umbria, con la conseguente perdita di circa 340 posti di lavoro nel ... iltamtam.it
Unicoop Etruria: "Piena disponibilità al dialogo e alla condivisione dei passaggi previsti con i Sindacati" https://www.terremarsicane.it/unicoop-etruria-piena-disponibilita-al-dialogo-e-alla-condivisione-dei-passaggi-previsti-con-i-sindacati/ #Attualità #Celano # - facebook.com facebook
Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.