Unghie Natale 2025 | i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le tendenze per le unghie di Natale 2025, con colori e design a tema perfetti per le festività. Dallo smalto rosso classico al rosa glitter e al baby blue, lasciati ispirare dalle idee più trendy per un look festoso e originale durante le celebrazioni natalizie.

Immagine generica

Natale 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a una manicure a tema. Smalto rosso, rosa glitter o baby blue: ecco i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi durante le feste. Fanpage.it

Leggi anche: Le 5 manicure per Halloween della Coach delle Unghie: colori, nail art da copiare e gli errori da non fare

Leggi anche: Unghie Halloween: qual è la tendenza spooky 2025 da sfoggiare in punta di dita?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

2025 HOTTEST TRENDING CHRISTMAS NAIL ART DESIGNS IDEAS FOR YOU Christmas nail inspo to ROCK

Video 2025 HOTTEST TRENDING CHRISTMAS NAIL ART DESIGNS IDEAS FOR YOU Christmas nail inspo to ROCK

unghie natale 2025 coloriUnghie Natale 2025: i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi - Tutte coloro che anche a Natale vogliono sfoggiare una manicure classica e dall’eleganza senza tempo possono puntare tutto sullo smalto burgundy, colore che domina le tendenze dell’inverno 2025. fanpage.it

unghie natale 2025 coloriIdentikit inaspettato delle unghie di Natale: semplici, corte e chiare - Alla scoperta delle unghie Natale 2025, con idee davvero inaspettate. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.