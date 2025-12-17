Unghie Natale 2025 | i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi
Scopri le tendenze per le unghie di Natale 2025, con colori e design a tema perfetti per le festività. Dallo smalto rosso classico al rosa glitter e al baby blue, lasciati ispirare dalle idee più trendy per un look festoso e originale durante le celebrazioni natalizie.
Natale 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a una manicure a tema. Smalto rosso, rosa glitter o baby blue: ecco i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi durante le feste. Fanpage.it
Leggi anche: Le 5 manicure per Halloween della Coach delle Unghie: colori, nail art da copiare e gli errori da non fare
Leggi anche: Unghie Halloween: qual è la tendenza spooky 2025 da sfoggiare in punta di dita?
2025 HOTTEST TRENDING CHRISTMAS NAIL ART DESIGNS IDEAS FOR YOU Christmas nail inspo to ROCK
Unghie Natale 2025: i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi - Tutte coloro che anche a Natale vogliono sfoggiare una manicure classica e dall’eleganza senza tempo possono puntare tutto sullo smalto burgundy, colore che domina le tendenze dell’inverno 2025. fanpage.it
Identikit inaspettato delle unghie di Natale: semplici, corte e chiare - Alla scoperta delle unghie Natale 2025, con idee davvero inaspettate. msn.com
La magia del Natale… sulle unghie! In occasione delle festività natalizie, le allieve della classe terza estetica della sede di Lancenigo hanno realizzato splendidi servizi di manicure con smalto semipermanente e ricostruzione unghie, mettendo in pratic - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.