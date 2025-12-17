Unghie Natale 2025 | i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi

Scopri le tendenze per le unghie di Natale 2025, con colori e design a tema perfetti per le festività. Dallo smalto rosso classico al rosa glitter e al baby blue, lasciati ispirare dalle idee più trendy per un look festoso e originale durante le celebrazioni natalizie.

Identikit inaspettato delle unghie di Natale: semplici, corte e chiare - Alla scoperta delle unghie Natale 2025, con idee davvero inaspettate. msn.com

La magia del Natale… sulle unghie! In occasione delle festività natalizie, le allieve della classe terza estetica della sede di Lancenigo hanno realizzato splendidi servizi di manicure con smalto semipermanente e ricostruzione unghie, mettendo in pratic - facebook.com facebook

