L’attesa si fa più intensa con l’annuncio di un’icona del rock britannico sul palco di Pisa Summer Knights. Dopo i Deep Purple, è confermata la presenza degli Skunk Anansie, pronti a infiammare la scena il 17 dicembre 2025. Un evento imperdibile per gli amanti della musica, che promette emozioni autentiche e un live indimenticabile.

Un'altra grande band sul palco di Pisa Summer Knigths: arrivano gli Skunk Anansie

Pisa, 17 dicembre 2025 – Dopo la notizia della presenza dei Deep Purple all’interno del cartellone di appuntamenti del festival Pisa Summer Knights, è arrivata la conferma dell’esibizione di un’altra grande band del panorama musicale britannico, sulla breccia ormai da oltre trent’anni. Gli Skunk Anansie si esibiranno in piazza dei Cavalieri il 26 luglio 2026: i tagliandi per assistere al concerto sono in vendita sul circuito Vivaticket e da domani saranno disponibili anche su Ticketone. Guidata dalla leader Skin (in tempi recenti anche giudice di X Factor Italia), il gruppo nato ufficialmente nel 1994 e ricostituitosi nel 2009 dopo lo scioglimento avvenuto nel 2001, è un punto di riferimento per la musica alternative rock e funk metal e ha venduto circa 4 milioni di dischi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

