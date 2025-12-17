Un' agricoltrice e un operaio edile nel segno del lavoro le statuine del presepe donate al vescovo

Nel cuore delle festività natalizie, un gesto di solidarietà e tradizione si è concretizzato con l’omaggio di statuine del presepe donato al vescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo. Un segno di riconoscenza e unità tra le realtà agricole e artigiane del territorio, che si sono unite in un gesto condiviso nel rispetto del lavoro e della cultura locale.

Con compiacimento e gratitudine il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo ha accolto il dono di Confartigianato cesenate e Coldiretti Forli-Cesena consegnatogli nella sede di Confartigianato cesenate in via Alpi, in occasione della tradizionale messa natalizia: una.

