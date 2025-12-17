Un' agricoltrice e un muratore | consegnata al vescovo la ' nuova' statuina del presepe

Un evento natalizio che unisce tradizione e impegno sociale: quest’anno, Coldiretti presenta una nuova statuina del presepe raffigurante un’agricoltrice e un muratore, simboli di lavoro e dignità. La consegna al vescovo Giancarlo Perego sottolinea il valore della comunità e del lavoro quotidiano, continuando a trasmettere il messaggio di solidarietà e rispetto durante le festività natalizie.

