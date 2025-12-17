Una visita guidata gratis Sulle orme di santa Rosa | tutte le info
Scopri il fascino di Viterbo e il suo legame con Santa Rosa partecipando alla visita guidata gratuita
Domenica 21 dicembre alle ore 10, a Viterbo, è organizzato il secondo appuntamento dell'iniziativa “Dalle rose al pane: solidarietà in nome di santa Rosa”. L'incontro, che propone un percorso culturale e divulgativo nella riscoperta della figura della patrona viterbese, si intitola “Sulle orme di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
