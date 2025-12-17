Una sinfonia di generazioni Il maxi concerto dei tre cori
Un maxi concerto che unisce tre cori Milo, celebrando il patrimonio di generazioni diverse. Con 92 anni di storia, il coro più anziano dimostra ancora entusiasmo e vitalità, mentre la giovane Elisabetta, di soli 9 anni, si distingue per il suo talento precoce. Una manifestazione di passione e continuità che attraversa decenni, coinvolgendo tutte le età in un’armonia condivisa.
Milo ha 92 anni, e ancora si diverte come un ragazzo. Elisabetta, già un timbro perfetto da soprano, è la più giovane con i suoi 9 anni, ma già sembra una veterana. Per quasi due ore hanno cantato e incantato, tutti assieme, una settantina di voci fra soprani, contralti, tenori e bassi. E poi quattro pianisti, quattro chitarre, due flauti traversi, organo e perfino percussioni. Perché a Natale si canta e si fanno concerti. Dappertutto. Ma quanto andato in scena l’altro pomeriggio alla chiesa di Santa Gemma ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché a cantare non era un coro, ma tre: il coro Next Gen di San Biagio, il più giovane (almeno cronologicamente parando) della storica chiesa di via Prina; e poi gli altri due cori della Comunità Pastorale dell’Ascensione, il Coro San Pio X, della chiesa di via della Birona, e i padroni di casa, alcuni cantori del Coro di Santa Gemma, la chiesa di via Lissoni, accanto all’ospedale San Gerardo, che ha ospitato la “ Meditazione corale natalizia in musica ” sotto il titolo “Quando il Signore verrà”. Ilgiorno.it
Leggi anche: Modena Park, Vasco Rossi canta la storia. Quante generazioni al concerto irripetibile
Leggi anche: Da Burgos a Cori: l’Orfeón Burgalés in concerto
Disneys Fantasia In Concert Video Program Notes
Una sinfonia olfattiva nata dall’incontro tra scienza e natura. LabSolue è il frutto di tre generazioni di maestri profumieri, un viaggio intimo nei segreti di famiglia, tra arte e innovazione, che prende forma in creazioni intense e senza tempo. Vieni a scoprire tutt - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.