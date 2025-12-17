Un maxi concerto che unisce tre cori Milo, celebrando il patrimonio di generazioni diverse. Con 92 anni di storia, il coro più anziano dimostra ancora entusiasmo e vitalità, mentre la giovane Elisabetta, di soli 9 anni, si distingue per il suo talento precoce. Una manifestazione di passione e continuità che attraversa decenni, coinvolgendo tutte le età in un’armonia condivisa.

© Ilgiorno.it - Una sinfonia di generazioni. Il maxi concerto dei tre cori

Milo ha 92 anni, e ancora si diverte come un ragazzo. Elisabetta, già un timbro perfetto da soprano, è la più giovane con i suoi 9 anni, ma già sembra una veterana. Per quasi due ore hanno cantato e incantato, tutti assieme, una settantina di voci fra soprani, contralti, tenori e bassi. E poi quattro pianisti, quattro chitarre, due flauti traversi, organo e perfino percussioni. Perché a Natale si canta e si fanno concerti. Dappertutto. Ma quanto andato in scena l’altro pomeriggio alla chiesa di Santa Gemma ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché a cantare non era un coro, ma tre: il coro Next Gen di San Biagio, il più giovane (almeno cronologicamente parando) della storica chiesa di via Prina; e poi gli altri due cori della Comunità Pastorale dell’Ascensione, il Coro San Pio X, della chiesa di via della Birona, e i padroni di casa, alcuni cantori del Coro di Santa Gemma, la chiesa di via Lissoni, accanto all’ospedale San Gerardo, che ha ospitato la “ Meditazione corale natalizia in musica ” sotto il titolo “Quando il Signore verrà”. Ilgiorno.it

Leggi anche: Modena Park, Vasco Rossi canta la storia. Quante generazioni al concerto irripetibile

Leggi anche: Da Burgos a Cori: l’Orfeón Burgalés in concerto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Disneys Fantasia In Concert Video Program Notes

Una sinfonia olfattiva nata dall’incontro tra scienza e natura. LabSolue è il frutto di tre generazioni di maestri profumieri, un viaggio intimo nei segreti di famiglia, tra arte e innovazione, che prende forma in creazioni intense e senza tempo. Vieni a scoprire tutt - facebook.com facebook