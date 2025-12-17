Una serata di grande musica a Pazzon con i Tribù Gospel Singers
Il 20 dicembre alle ore 20, Pazzon ospiterà un imperdibile concerto dei Tribù Gospel Singers, un evento musicale di grande rilievo promosso dal Comune di Caprino Veronese. Una serata dedicata alla musica gospel, che promette emozioni e coinvolgimento per tutti gli spettatori.
Il Comune di Caprino Veronese è lieto di annunciare l’atteso concerto dei Tribù Gospel Singers, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Pazzon.Il gruppo, tra i più importanti della scena gospel veronese e non solo, vanta una lunga storia di passione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
