Una serata di grande musica a Pazzon con i Tribù Gospel Singers

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 dicembre alle ore 20, Pazzon ospiterà un imperdibile concerto dei Tribù Gospel Singers, un evento musicale di grande rilievo promosso dal Comune di Caprino Veronese. Una serata dedicata alla musica gospel, che promette emozioni e coinvolgimento per tutti gli spettatori.

Immagine generica

Il Comune di Caprino Veronese è lieto di annunciare l’atteso concerto dei Tribù Gospel Singers, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Pazzon.Il gruppo, tra i più importanti della scena gospel veronese e non solo, vanta una lunga storia di passione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Tribù Gospel Singers - Gospel night a Pazzon di Caprino Veronese

Leggi anche: Villa di Chiavenna: una grande serata di musica grazie al Coro Eco del Mera

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pupazzo Pazzo - Angelo Lizzio - 2011

Video Pupazzo Pazzo - Angelo Lizzio - 2011

serata grande musica pazzonUna serata di grande musica a Pazzon con i Tribù Gospel Singers - I Tribù Gospel Singers hanno calcato numerosi palchi prestigiosi, distinguendosi per energia, qualità vocale e capacità di trasmettere emozioni autentiche. veronasera.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.