Una serata a tutto gospel
Domani sera alle 21:15, l’auditorium Benedetto XIII di Camerino ospiterà un imperdibile concerto gospel con il Coro di Cleveland diretto da David Gulley, uno dei più noti e apprezzati negli Stati Uniti. Un evento musicale di grande rilievo che promette un’atmosfera coinvolgente e ricca di energia.
Domani alle 21,15 l’auditorium Benedetto XIII di Camerino sarà il palcoscenico del concerto gospel del Coro di Cleveland diretto da David Gulley, uno dei cori gospel più amati degli Stati Uniti. L’appuntamento, che si inserisce nel programma natalizio della città, è organizzato da Musicamdo Jazz con il sostegno del Comune, dell’Università degli Studi di Camerino, del Ministero della Cultura e della Regione. Il Cleveland Chorale, diretto dal maestro David Gulley, è protagonista del tradizionale concerto Gospel di Camerino per una serata di emozioni forti e grande coinvolgimento. Il gruppo è noto per la sua eccellenza artistica e per un repertorio che unisce spirituals e canti corali con messaggi di speranza e inclusività. Ilrestodelcarlino.it
