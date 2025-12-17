Una recente ricerca francese analizza il comportamento degli italiani sotto le lenzuola, rivelando dati sorprendenti. Nonostante le differenze culturali, il rapporto degli italiani con il sesso sembra essere stabile e consolidato. I risultati dello studio offrono uno sguardo inedito sulle abitudini e le performance degli italiani in ambito intimo.

© Iodonna.it - Una ricerca francese fotografa noi italiani sotto le lenzuola. E i risultati possono stupire

G li italiani lo fanno meglio? Può essere. Di sicuro il rapporto tra gli italiani e il sesso è stabile. Soddisfacente, pieno di tenerezza e, nella maggior parte dei casi, di amore. Però non del tutto appagante. Insomma, si può fare qualcosa in più. A dichiararlo una ricerca condotta da XLoveCam che ha fotografato gli italiani sotto le lenzuola. Sesso e alimentazione: i sette cibi nemici dell’eros e della libido X Leggi anche › Sesso: come capire se è “sano” o se c’è dipendenza sessuale? Sesso, come sono gli italiani sotto le lenzuola. Se il rapporto pubblicato dal Censis fotografa un panorama, sessualmente parlando, di italiani che praticano l’attività sessuale ma si concedono anche il sesso virtuale, i risultati condotti dalla piattaforma XLoveCam approfondiscono meglio la situazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Alzheimer, un primo segnale si può notare sotto la doccia: i risultati della ricerca

Leggi anche: Italiani bollenti sotto le lenzuola: rapporti, pratiche, giochi... I dati del Censis

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alla ricerca dell'Aquila di Bonelli, del Gufo reale e della Gallina prataiola Wild Vlog Francia 4K

Ricerca: «artista francese fotografa si è uccisa con lama da rasoio» - Il grande evento autunnale si è presentato con una conferenza stampa, durante la quale è stato svelata la locandina realizzata dall'artista francese Rebecca Dautremer ... fantascienza.com

Ricerca: «artista francese fotografa si è uccisa con lama da rasoio» - Anna Feruglio Dal Dan, vive a Londra con una gatta di nome Zip, due Mac, e diverse orchidee rassegnate, ma non ancora defunte. fantascienza.com

Siete alla ricerca di un’attività divertente, creativa e totalmente immersiva in francese per i vostri bambini L’Institut français Napoli vi aspetta con uno speciale Atelier di Natale! Guidati dalla nostra insegnante madrelingua Kassandra, i piccoli esploreran - facebook.com facebook