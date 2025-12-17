Una pelle radiosa a 62 anni un sorriso perfetto pochissimo trucco Ecco come l' icona di Emily in Paris ruba la scena alle colleghe più giovani

Lily Collins incanta alla première di Emily in Paris – stagione 5, ma è Philippine Leroy-Beaulieu a catturare l'attenzione con la sua bellezza senza tempo e il fascino magnetico a 62 anni, dimostrando che l'età è solo un numero.

© Iodonna.it - Una pelle radiosa a 62 anni, un sorriso perfetto, pochissimo trucco. Ecco come l'icona di Emily in Paris ruba la scena alle colleghe più giovani A ncora una volta, alla première di Emily in Paris – stagione 5 – Lily Collins si è vista rubare la scena da Philippine Leroy-Beaulieu, che a 62 anni ha sfilato sul red carpet con una presenza magnetica e una forma fisica invidiabile che sfida le leggi del tempo. Ma soprattutto un viso radioso, con tratti originali, squisitamente francese: un approccio all'invecchiamento chic, spontaneo e sottilmente valorizzato. "Emily in Paris", confermata la quinta stagione: l'annuncio di Lily Collins X Il ritorno di Philippine Leroy-Beaulieu sul red carpet di Emily in Paris 5. Nel suo conturbante abito in pizzo firmato Saint Laurent, l'attrice francese ha incantato tutti sul red carpet.

