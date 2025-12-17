Una nuova rassegna cinematografica 2025–2026 a Malcesine
A Malcesine, nel suggestivo scenario del Palazzo dei Capitani, prende il via una nuova rassegna cinematografica per il periodo 2025–2026. L'evento, in programma fino al 27 marzo 2026, offre un'opportunità di scoperta e intrattenimento attraverso una selezione di film in un contesto unico e affascinante.
