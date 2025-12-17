Una nuova rassegna cinematografica 2025–2026 a Malcesine

A Malcesine, nel suggestivo scenario del Palazzo dei Capitani, prende il via una nuova rassegna cinematografica per il periodo 2025–2026. L'evento, in programma fino al 27 marzo 2026, offre un'opportunità di scoperta e intrattenimento attraverso una selezione di film in un contesto unico e affascinante.

A Malcesine è in programma fino al 27 marzo 2026 una nuova rassegna cinematografica ospitata nella suggestiva cornice del Palazzo dei Capitani. Un ciclo di cinque appuntamenti organizzati da Fondazione Aida, direzione artistica di Stefano Colli, in collaborazione con il Comune di Malcesine, a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

