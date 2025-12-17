Una nuova antenna per la telefonia mobile autorizzata a Carpi

Il Comune di Carpi ha dato il via libera all’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile in piazzale don Venturelli, vicino alla ferrovia. Questa decisione, approvata di recente dalla giunta, mira a migliorare la copertura e le prestazioni delle reti mobili nella zona, garantendo servizi più affidabili e di qualità per residenti e visitatori.

© Modenatoday.it - Una nuova antenna per la telefonia mobile autorizzata a Carpi Il Comune di Carpi, con delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, ha autorizzato la collocazione di una nuova stazione radio base (Srb), un'antenna per la telefonia mobile, in un'area di piazzale don Venturelli, a ridosso della ferrovia. L'autorizzazione a costruire l'antenna è stata.

