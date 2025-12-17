Una notte di ' luce' al museo
Durante le Festività Natalizie, il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille propone un suggestivo evento serale. La
In occasione delle Festività Natalizie, il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille organizza l'evento Notte di luce al museo. Il Polo Tattile è lieto di invitarvi Venerdì 19 Dicembre dalle 17.00 alle 22.30, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla.
