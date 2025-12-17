Una lettera di speranza che si trasforma in un addio | l’ultimo messaggio del sindaco Lo Sapio

Un messaggio di speranza che si trasforma in un addio: questa è la toccante comunicazione del sindaco Lo Sapio, che nelle ultime ore ha condiviso sui social e sui canali ufficiali il motivo della sua assenza, lasciando la comunità senza parole. Un gesto che segna un momento di grande emozione e riflessione.

Meno di 24 ore fa. Un messaggio affidato ai propri canali social e a quello istituzionale per spiegare il motivo dell'assenza. Annunciare di doversi fermare un attimo per questioni personali e affidare l'amministrazione della città nelle mani del vicesindaco. Il tutto, però, con la speranzapromessa di ritornare quanto prima e riprendere il cammino intrapreso. Questo messaggio, però, si è trasformato in lettera di addio per Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, che è morto questa notte. "Cari concittadini – recita il messaggio – ho il dovere di informarvi, per ripagarvi della fiducia che avete riposto in me quando mi avete scelto come vostro Sindaco, che mancherò per un po' di tempo.

