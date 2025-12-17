Una Lamborghini e 45 milioni | che fine ha fatto Nicola Femia re italiano delle slot machine
Scopri la storia di Nicola Femia, il re italiano delle slot machine, e il suo incredibile patrimonio: una Lamborghini Murciélago, una villa con piscina, numerosi beni tra Bologna, Ravenna e Cosenza. Un percorso tra lusso e mistero che solleva domande sulla sua vicenda e il destino di un patrimonio stimato in 45 milioni di euro.
Una Lamborghini Murciélago da 300mila euro (nella foto sotto un modello simile), una Mercedes-Benz Cls, una Range Rover Evoque, una villa di tredici vani con piscina, conti correnti, terreni, società, e quote d’impresa sparse tra Bologna, Ravenna e Cosenza. Un patrimonio enorme, pari a 45 milioni. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Chi è Nicola Femia, il “re delle slot” con un impero da 45 milioni confiscato in via definitiva
Leggi anche: Jimmy Kimmel torna in onda (ma alcune reti non lo trasmettono): “Trump ha fatto del suo meglio per cancellarmi, ma alla fine ha costretto milioni di persone a guardare lo show”
Elettra Lamborghini, Shade - DIRE FARE BACIARE
#GdF #Siracusa: Falsi di lusso online. Scoperto giro da oltre 2 milioni di euro. Tra gli indagati anche un percettore di reddito di cittadinanza a cui è stata sequestrata una Lamborghini. #NoiconVoi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.