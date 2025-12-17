Una Lamborghini e 45 milioni | che fine ha fatto Nicola Femia re italiano delle slot machine

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la storia di Nicola Femia, il re italiano delle slot machine, e il suo incredibile patrimonio: una Lamborghini Murciélago, una villa con piscina, numerosi beni tra Bologna, Ravenna e Cosenza. Un percorso tra lusso e mistero che solleva domande sulla sua vicenda e il destino di un patrimonio stimato in 45 milioni di euro.

Immagine generica

Una Lamborghini Murciélago da 300mila euro (nella foto sotto un modello simile), una Mercedes-Benz Cls, una Range Rover Evoque, una villa di tredici vani con piscina, conti correnti, terreni, società, e quote d’impresa sparse tra Bologna, Ravenna e Cosenza. Un patrimonio enorme, pari a 45 milioni. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Chi è Nicola Femia, il “re delle slot” con un impero da 45 milioni confiscato in via definitiva

Leggi anche: Jimmy Kimmel torna in onda (ma alcune reti non lo trasmettono): “Trump ha fatto del suo meglio per cancellarmi, ma alla fine ha costretto milioni di persone a guardare lo show”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Elettra Lamborghini, Shade - DIRE FARE BACIARE

Video Elettra Lamborghini, Shade - DIRE FARE BACIARE

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.