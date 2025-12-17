© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare indaga il mistero di Padre Pio

Dopo la pausa della scorsa settimana, Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 17 dicembre, con un nuovo appuntamento di Una Giornata Particolare, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 17 dicembre 2025. La nuova puntata è dedicata a uno degli italiani più famosi del Novecento e al mistero legato alla sua figura: Padre Pio. È uno dei personaggi più controversi del nostro Paese, protagonista di una storia straordinaria. Afferma di portare sul suo corpo le ferite di Cristo, le stimmate e che attraverso la sua fede combatte il demonio. C’è chi lo credeva un impostore che si procurava le stimmate da solo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Il mistero di Padre Pio su La7: la storia del santo delle stimmate al centro de 'Una Giornata Particolare'

