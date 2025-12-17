Una casa per la memoria musicale Nasce la Mediateca di Grandezze & Meraviglie

È nata la Mediateca di “Grandezze & Meraviglie”, un nuovo spazio dedicato alla memoria musicale modenese. Frutto di un percorso di valorizzazione, studio e digitalizzazione, questa iniziativa dell’Associazione Musicale Estense arricchisce il patrimonio culturale locale, offrendo un punto di riferimento per appassionati, studiosi e oltre. Un luogo che preserva e rende accessibile la storia musicale della città, celebrando la sua eredità artistica attraverso la tecnologia e la passione.

E' stata presentata ieri la Mediateca di "Grandezze & Meraviglie", che nasce come esito di un ampio percorso di valorizzazione, studio e digitalizzazione del patrimonio musicale modenese, sviluppato dall'Associazione Musicale Estense grazie al Festival Musicale Estense Grandezze & Meraviglie

