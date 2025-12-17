Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di Arezzo

Il Natale si avvicina e ad Arezzo torna il tradizionale raduno del Vespa Club, un suggestivo corteo di Babbi Natale in Vespa che attraverserà le vie e le piazze della città. Un evento speciale dedicato alle famiglie e ai bambini, promosso in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, che unisce passione e spirito natalizio in un’atmosfera di gioia e solidarietà.

Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze della città di Arezzo. Sabato 20 dicembre torna il tradizionale raduno natalizio del Vespa Club Arezzo che, promosso in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, rinnoverà un momento rivolto ai bambini e alle loro famiglie dove la passione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: La magia del Natale in sella a una Vespa al Prato di Arezzo Leggi anche: Arezzo, spariti i “profumi aretini”: colpo grosso… ai Babbi Natale! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Babbi Natale in Vespa a Bolzano e Laives: un grande successo. Le foto; Il 21 dicembre torna il Babbo Natale in Vespa del Vespa Club Pantelleria; SOLIDARIETA' Manfredonia, 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”: solidarietà e inclusione per grandi e piccoli; Viarigi, SaltinPiazza Winter porta la magia del Natale. Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di Arezzo - Sabato 20 dicembre torna il tradizionale raduno natalizio del Vespa Club Arezzo che, promosso in sinergia con la Fondazion ... teletruria.it

Una carovana di vespisti invaderà il Luna Park tra sorrisi e sorprese - 30 di sabato 21 dicembre per “Babbi Natale in Vespa” Arezzo, 19 dicembre 2024 – Una carovana di vespisti invaderà il Luna Park tra sorrisi e sorprese. lanazione.it

“Babbi Natale in moto”, da Faenza fino ai bambini ricoverati al Bufalini di Cesena – FOTO - Si è rinnovata domenica 14 dicembre la tradizionale manifestazione solidale "Babbi Natale in moto", organizzata dal gruppo Motor Biker Birrata e Anime ... ravennaedintorni.it

Skinny, Niko Pandetta - Motorino

Domani Vado Ligure si accende di magia… e di motori! Sta per arrivare la fantastica carovana dei Babbi Natale in moto, un appuntamento spettacolare che trasformerà il centro cittadino in una festa di colori, luci e rombi natalizi! Verso le ore 15, la - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.