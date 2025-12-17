Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze di Arezzo

Il Natale si avvicina e ad Arezzo torna il tradizionale raduno del Vespa Club, un suggestivo corteo di Babbi Natale in Vespa che attraverserà le vie e le piazze della città. Un evento speciale dedicato alle famiglie e ai bambini, promosso in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, che unisce passione e spirito natalizio in un’atmosfera di gioia e solidarietà.

Una carovana di Babbi Natale in Vespa per vie e piazze della città di Arezzo. Sabato 20 dicembre torna il tradizionale raduno natalizio del Vespa Club Arezzo che, promosso in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, rinnoverà un momento rivolto ai bambini e alle loro famiglie dove la passione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

