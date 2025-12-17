Una bomba intelligente contro il tumore al seno | il Pascale lo presenta in Usa

Al San Antonio Breast Cancer Symposium, uno dei principali eventi mondiali dedicati alla ricerca sul carcinoma mammario, è stata presentata una rivoluzionaria “bomba intelligente” contro il tumore al seno triplo negativo. Questa innovativa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale, offrendo nuove speranze e possibilità terapeutiche per le pazienti più difficili da curare, aprendo così nuove prospettive nella lotta contro questa forma aggressiva di cancro.

Tempo di lettura: 3 minuti Una “bomba intelligente” contro il tumore al seno triplo negativo. Arriva dal San Antonio Breast Cancer Symposium, uno dei più importanti congressi internazionali dedicati alla ricerca sul carcinoma mammario, una novità che apre nuove prospettive terapeutiche per le pazienti più difficili da trattare.   A presentare i risultati dello studio è stata Roberta Caputo, dirigente medico della Senologia dell’Istituto Pascale di Napoli, struttura diretta da Michelino De Laurentiis. La ricerca riguarda pazienti affette da carcinoma mammario triplo negativo, anche in presenza di metastasi cerebrali, e dimostra l’efficacia di una terapia mirata di nuova generazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

