Una Bmw lanciarazzi sul fronte Ucraino | uno strano veicolo alla Mad Max

Una BMW sorprende sul fronte ucraino, evocando l’atmosfera di un film post-apocalittico. Con un design aggressivo e un aspetto da “Mad Max”, questo veicolo sembra uscito da un incubo di guerra, portando un’inedita presenza tra le linee di battaglia. Un’immagine forte e disturbante che unisce il mondo delle auto di lusso a scenari di conflitto, lasciando spazio a molte interpretazioni e domande.

La BMW è tornata a fare la guerra, ma non nell’aria, come al tempo dei motori fabbricati per spingere oltre il tetto delle nuvole i temibili caccia Focke-Wulf Fw 190 della Luftwaffe. Lo fa tra il fango e la terra del fronte di Kupiansk, in Ucraina, dove una vecchia BMW E-38 è stata riconvertita in un lanciarazzi stile Katjuša. Di mezzi civili modificati in stile “ Mad Max ” – come è stato chiamato anche il convoglio russo che ha approfittato della nebbia che impediva ai droni ucraini di volare per avanzare su Pokrovsk – ne abbiamo visti tanti nel conflitto ucraino. Sono una conseguenza naturale dell’ adattamento alla guerra che richiede inventiva e improvvisazione per opporre contromisure necessarie in assenza di dotazioni specifiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

