Un viaggio tra sapori cultura e green economy | l’Einaudi-Alvaro nelle terre vibonesi

Dal 9 al 13 dicembre 2025, gli studenti dell’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi hanno partecipato a un camp formativo nelle terre vibonesi, esplorando i temi di sapori, cultura e green economy. Un’esperienza di scoperta, formazione e crescita volta a valorizzare le tradizioni locali e promuovere un futuro sostenibile.

Un viaggio di scoperta, formazione e crescita ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Einaudi-Alvaro di Palmi, impegnati dal 9 al 13 dicembre 2025 nel camp formativo “Le terre vibonesi fra tradizione e green economy”, inserito nel progetto Scopri e Vivi la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

