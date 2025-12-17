L'economia di una regione si costruisce anche grazie alle piccole e medie imprese, spesso radicate nei centri periferici. In Emilia-Romagna, queste realtà rappresentano il cuore pulsante del territorio, contribuendo con prodotti unici e una forte identità locale. Un esempio di come le realtà più piccole possano avere un impatto significativo sul panorama economico regionale.

L'economia non è fatta solo di grandi aziende. Anzi. La forza di una regione come l'Emilia-Romagna è nelle piccole e medie imprese, radicate nei centri periferici, che spesso producono prodotti unici. Purtroppo, questo patrimonio pian piano si sta disperdendo. Certo, i tempi cambiano, ma per i piccoli restare sul mercato è sempre più complicato. È il caso del Tortino Porretta, nato e cresciuto in provincia di Bologna. Un dolce semplice, servito per la prima volta nel 1935, sfornato ogni giorno in migliaia di pezzi venduti in tutta Italia, che ha sempre avuto sede sull’Appennino bolognese. Bene, ora la famiglia Corsini - i proprietari -, anche per via dell’età, ha dichiarato di essere stanca e di non poter proseguire il lavoro: si cercano compratori (che potrebbero essere i cugini che hanno un’altra impresa dolciaria sempre nel Bolognese) anche per garantire che il tortino resti nello stesso luogo. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi

Leggi anche: Jannik Sinner e l’annoso problema dei trofei? “Dove li tengo? Non nel mio appartamento, è troppo piccolo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ricetta del TORTINO DAL CUORE CALDO con la NUTELLA cotto in FRIGGITRICE AD ARIA

Un tortino troppo piccolo - Romagna è nelle piccole e medie imprese, radicate nei centri periferici, che spesso producono prodotti unici ... ilrestodelcarlino.it

Tortino di zucca e patate troppo buono e facilissimo! Ti serve: • 450 g patate (già sbucciate, a dadini) • 250 g zucca (già sbucciata, a dadini) • 50 g formaggio grattugiato • 1 cucchiaio olio d’oliva • 1 uovo • 4 cucchiai farina • 4 cucchiai pangrattato (+ quello p - facebook.com facebook