Il calendario 2026 per il volontariato rappresenta un simbolo di speranza e impegno, illuminando il percorso di chi dedica il proprio tempo agli altri. Un’immagine di un sole che risplende anche nelle ore più buie, simbolo di calore e solidarietà, invita a riflettere sull'importanza di contribuire al bene comune tutto l’anno.

© Ilgiorno.it - Un sole che illumina la notte e riscalda i cuori . Il nostro calendario 2026 per il volontariato

C’è un sole che illumina il buio della notte, che splende dove serve, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. Che poi è questa l’essenza del volontariato, la scelta di donne e uomini di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra. La copertina del calendario 2026, affidata ancora una volta all’estro di Giancarlo Caligaris, sembra raccontarci tutto questo, con un messaggio di speranza per l’anno che verrà. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato. Ilgiorno.it

