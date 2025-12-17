Scopri come un radar innovativo permette di individuare le comete, intercettando lo sciame di ’Gemineidi’. Nel frattempo, il liceo di Villafranca invita a un open night dalle 18 alle 22 presso il Da Vinci, offrendo l’opportunità di conoscere gli indirizzi Scientifico e Scienze applicate e di esplorare i laboratori della scuola.

© Lanazione.it - Un radar per scovare le comete. Intercettato lo sciame di ’Gemineidi’

Se segui la tua stella..finisci al liceo di Villafranca. Stasera dalle 18 alle 22 nella sede del Da Vinci open night di orientamento scolastico, utile per conoscere meglio gli indirizzi Scientifico e Scienze applicate e per vedere i laboratori di cui dispone la scuola. Scuola che ha voluto condividere, con chi segue la pagina Facebook, suggestive immagini delle tracce del radar meteorico che ha perfettamente rilevato lo sciame delle Geminidi, attivo in questi giorni. Il radar è stato costruito nell’ambito del progetto Lunispace durante l’anno scolastico 2024-25, utilizzando parti di recupero, materiale trovato nei mercatini dell’elettronica e un po’ di lavoro in laboratorio per riparare, adattare, programmare il software. Lanazione.it

Leggi anche: Bimbi aggrediti da uno sciame di api, giocavano nel cortile della scuola

Leggi anche: Monza, scoppia l’emergenza quartieri al buio: tecnici al lavoro per scovare i guasti all’impianto di illuminazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Apophis, sorvegliato speciale

Un radar per scovare le comete. Intercettato lo sciame di ’Gemineidi’ - Stasera dalle 18 alle 22 nella sede del Da Vinci open night di orientamento scolastico, utile per conoscere meglio gli indirizzi Scientifico e ... lanazione.it