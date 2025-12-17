Un professore 3 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata
, 17 dicembre. Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Un professore 3, la serie di successo con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, giunta alla terza stagione. Il liceo Da Vinci si trasforma in un crocevia di emozioni e colpi di scena. Per la 5^ B è tempo di maturità e di pensare a un futuro che – tra paure, scelte e desideri – diventa il vero banco di prova. E mentre cerca di guidare i suoi ragazzi nel difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, Dante si ritrova al centro di un vortice che rischia di travolgerlo. 🔗 Leggi su Tpi.it
