Un professore 3 la quinta puntata stasera su Rai 1 | Manuel torna a casa Dante scopre com' è morto Gabriele

Stasera su Rai 1, la quinta puntata di Un professore 3 ci porta nel cuore delle emozioni e dei misteri di Dante, Manuel e Anita. Mentre Manuel torna a casa e Dante scopre la verità sulla morte di Gabriele, le tensioni si intensificano. Anita, tra felicità e incertezza, si confronta con i propri sentimenti, aprendo nuove prospettive nella trama ricca di colpi di scena.

Un Professore 3 torna stasera con il penultimo episodio, alle 21.30 circa su Rai 1. Un professore 3 si avvicina al finale di stagione e molti nodi cominciano a venire al pettine. Nella quinta puntata in onda questa sera alle 21.30 circa su Rai 1 Dante verrà a conoscenza finalmente delle circostanze della morte del suo ex studente Gabriele. Un mistero che aleggia fin dalla prima puntata di questa terza stagione. Un professore 3, anticipazioni quinta puntata del 17 dicembre: Manuel torna a casa, Anita nasconde un segreto; Un professore 3, anticipazioni quinta puntata di mercoledì 17 dicembre 2025: trama prossimi episodi; Un professore 3, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni; Un Professore 3: la trama del nono e del decimo episodio. La profonda crisi di Dante e Greta nella quinta puntata di "Un professore 3" - Nella puntata della settimana scorsa di Un professore 3 Anita ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso dopo aver scoperto di essere incinta.

Un Professore 3 QUINTA SERATA (mercoledì 17 dicembre) Episodio 9 – HAWKING (mercoledì 17 dicembre) Manuel è finalmente tornato per la gioia di tutti, soprattutto di Anita, che però non riesce a dire a nessuno quello che ha appena scoperto. Greta, ferita - facebook.com facebook

Dal numero di questa settimana di TV Sorrisi e Canzoni le anticipazioni sulla quinta e sulla sesta puntata di Un Professore 3 x.com

