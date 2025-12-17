Scopri le anticipazioni dell’ultima puntata di Un Professore, in onda giovedì 18 dicembre 2025. La terza stagione prosegue con la stessa intensità delle precedenti, nonostante il cambio di regia con Andrea Rebuzzi al timone. La storia del Liceo Da Vinci e dei suoi studenti si avvicina alla conclusione, regalando emozioni e colpi di scena fino all’ultimo momento.

© Davidemaggio.it - Un Professore 3, anticipazioni ultima puntata di giovedì 18 dicembre 2025

© Daniele Mignardi Promopressagency La terza stagione di Un Professore, nonostante il nuovo cambio di guardia alla regia – Andrea Rebuzzi arriva al posto di Alessandro Casale, che nella seconda era subentrato ad Alessandro D’Alatri – è in perfetta continuità con le precedenti, che hanno accompagnato la sezione B del Liceo Da Vinci fino a qui, ovvero all’anno dell’Esame di Maturità. I dodici episodi, tutti disponibili su Rai Play dopo la messa in onda, portano ancora i nomi di celebri filosofi ed autori del passato e andranno in onda in sei prime serate. Un Professore 3, anticipazioni sesta e ultima puntata di giovedì 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

