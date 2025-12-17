Un professore 3 anticipazioni sesta e ultima puntata | Manuel rivela tutto a Dante poi arriva l'esame di maturità

Scopri le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 3, in onda giovedì 18 dicembre su Rai1. Manuel svela ogni segreto a Dante, portando a un punto di svolta nella trama. L’episodio finale segnerà la conclusione di questa appassionante stagione, tra emozioni, rivelazioni e momenti di grande tensione. Non perdere gli sviluppi che cambieranno il destino dei protagonisti.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 3 in onda giovedì 18 dicembre su Rai1. Manuel rivela il segreto di Anita a Dante. Gran finale con l'esame di maturità e il futuro dei ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

