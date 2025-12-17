Un primo passo fuori dal coma

L'articolo analizza le sfide e le contraddizioni della transizione verso l'auto elettrica in Europa, evidenziando come questa scelta abbia avuto conseguenze inattese sul settore automobilistico e sull'ambiente. Si riflette sulle promesse non mantenute e sugli impatti reali, offrendo uno sguardo critico sulla narrativa dominante e sugli effetti pratici di questa rivoluzione verde.

Che non fosse il mio scaldabagno a inquinare il mondo e che l'Europa ci avesse raccontato la favola dell'elettrico come panacea di tutti i mali quando l'unico effetto per ora è aver messo in ginocchio il capolavoro che avevamo costruito nel Novecento, l'industria dell'auto migliore del pianeta, lo sapevamo. Ma da un po' di anni l'ideologia green e i suoi mostriciattoli, che ci hanno torturato giorno e notte con queste idiozie sul Bene e il Male, da Greta Thunberg a Frans Timmermans, cacciato dai suoi stessi elettori, sembrava inscalfibile. Un monoteismo fanatico che, anziché occuparsi di veli, si occupava di capote.

La prima pagina del Giornale: finisce l'era Greta, la maggioranza Giorgia e il reportage da Torino - La retromarcia della Ue sui motori benzina e diesel è un primo passo fuori dal coma dell'Europa, soprattutto perché è stata approvata grazie alla maggioranza Giorgia. ilgiornale.it

Un primo passo di buon senso sull’auto arriva dall’Europa. La revisione del regolamento sulle emissioni, con l’obiettivo ridotto al 90%, l’apertura agli ibridi, ai carburanti alternativi come e-fuels e bio-fuels e una maggiore flessibilità per i furgoni, va nella dir - facebook.com facebook

