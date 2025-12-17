Un presepe nei giardini di via Piave

I giardini di via Piave a Mestre si arricchiscono di un presepe natalizio, allestito il 16 dicembre. L'iniziativa, promossa dall’assessorato al commercio e dal coordinamento Cittadini quartiere Piave, porta lo spirito delle festività nelle strade, creando un’atmosfera calda e suggestiva per residenti e visitatori.

